Starace a Lecce con la squadra: "Mi avete convinto, pronto al tifo dal vivo!"

Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, da quest'anno è in pensione ma è sempre pronto a sostenere il Napoli non solo in casa con la sua presenza ma ora anche in trasferta. Sui social ha annunciato la sua partecipazione alla trasferta di Lecce.

"Prima pensavo divano & caffè… poi ho ascoltato i vostri commenti ed eccomi in viaggio per Lecce. Mi avete convinto! Pronto a tifare dal vivo, dallo Stadio Via Del Mare", ha scritto.