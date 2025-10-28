Varriale: "Cinismo da grande squadra! Rigore concesso senza immagine chiara"

di Davide Baratto

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria esterna del Napoli contro il Lecce: "Tre punti d'oro per il Napoli che piega il Lecce con il cinismo della grande squadra. Decide il solito immenso Anguissa dopo che Milinkovic para a Camarda un rigore concesso dal Var senza una immagine chiara. Nella squadra di Conte delude ancora Lucca che non incide".