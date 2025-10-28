Scotto: "Il Napoli si vivacizza coi cambi: bene Neres! Ed Anguissa è un fattore"

Scotto: "Il Napoli si vivacizza coi cambi: bene Neres! Ed Anguissa è un fattore"
Oggi alle 21:20Dai social
di Davide Baratto

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria esterna del Napoli contro il Lecce: "Anche questa volta il Napoli fa fatica a Lecce, ma porta a casa tre punti preziosi, permettendosi di osservare comodamente le rivali. Un grazie a Milinkovic-Savic, che inaugura al meglio il lungo periodo da titolare con la sua specialità: il rigore parato.

Il turnover di Conte mette in campo un Napoli spuntato nel primo tempo, che si vivacizza nella ripresa con i cambi. Bene Neres, in crescita, ma è decisivo il solito Anguissa: un fattore in zona gol assieme a McTominay. Non manca un altro infortunio: stavolta è Lang a dover abbandonare il campo anzitempo".