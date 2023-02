Moggi a bordocampo per Napoli-Juve, Ziliani: "Si annoiavano con pochi processi in ballo..."

E' notizia di oggi l'apertura di un'inchiesta da parte della Procura FIGC per la presenza di Luciano Moggi, radiato a causa di Calciopoli

TuttoNapoli.net

E' notizia di oggi l'apertura di un'inchiesta da parte della Procura FIGC per la presenza di Luciano Moggi, radiato a causa di Calciopoli, a bordocampo per Napoli-Juventus Primavera. Paolo Ziliani commenta ironicamente su Twitter: "Forse alla Juventus con così pochi processi in ballo, 3 sportivi in Italia, 3 all’UEFA (Superlega, slealtà sportiva e violazione FPF), uno penale, uno civile, la CONSOB, il processo Suarez a Perugia, si annoiavano. Ecco allora Moggi in campo in Napoli-Juve Primavera. Mitici".