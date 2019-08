"Nainggolan via, Marotta lavora per la Juve". E spunta il like di Radja

Nonostante si sia ormai consumato da qualche giorno, l’addio di Radja Nainggolan all’Inter continua a far discutere. Anche perché il centrocampista, ormai accasatosi al Cagliari, fatica a nascondere il suo fastidio per la conclusione dell’esperienza milanese dopo appena una stagione. Il belga oggi si è reso protagonista dell’ennesima polemica con un like messo a un post di un tifoso nerazzurro: “Dispiace dopo solo un anno - scrive il tifoso Giuseppe Francavilla che tagga proprio Nainggolan nel suo post -. Nessuno si ricorda che siamo in Champions grazie a te. Marotta lavora per la Juve. È per questo che ha deciso di mandar via un grande giocatore come te. Spero di rivederti all'Inter il prossimo anno senza gobbi". E subito è arrivato il like del belga, poco incline da sempre a politically correct.