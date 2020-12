"Napoli osso durissimo, sarà una gara indimenticabile!", le reazioni dei tifosi del Granada

Napoli fortunato o no a prendere il Granada? Poteva andare meglio, ma poteva andare anche peggio. Sono sicuramente meno contenti gli avversari degli azzurri e i propri tifosi. Da Granada sicuramente non hanno fatto i salti di gioia quando l'urna di Nyon ha sentenziato Napoli. "Ora bisogna lottare", scrive un tifoso andaluso sui social, seguito a ruota da tanti altri. "Ci è toccato un osso molto duro, ma che bella partita che sarà! Noi non la dimenticheremo mai", si legge sul profilo dell'andaluso Alberto Martinez, che sottolinea come per la squadra spagnola sia la prima partecipazione all'Europa League. "Buon calcio assicurato", scrive invece Luisfer Ramirez.