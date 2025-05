Video Neres come Neymar, scatenato sulle note di 'Parado no Bailao': il video è già virale

Ormai spuntano come funghi i video dei festeggiamenti dei calciatori del Napoli per lo Scudetto, e ognuno di questi è imperdibile. Stavolta tocca a David Neres, che viene ripreso in discoteca mentre scatenato danza sulle note di "Parado no Bailao".

Immancabile il paragone con il connazionale Neymar, il cui balletto di questo brano divenne iconico anni addietro. Di seguito il video.