Video "Nisciuno maje", Mazzocchi versione cantante al compleanno di Rocco Hunt

Pasquale Mazzocchi torna a cantare e si prende la scena anche al compleanno di Rocco Hunt. Una serata di festa con Buongiorno e Politano, scatenati anche con il cantante Sal Da Vinci, ma il difensore partenopeo poi s'è esibito come già accaduto in passato e - per la gioia dei social - con il brano "Nisciuno maje" di Anthony al fianco di Rocco Hunt.