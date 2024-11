Video Buongiorno, Politano e Mazzocchi scatenati con Rocco Hunt e Sal Da Vinci

vedi letture

Serata di divertimento per alcuni giocatori del Napoli. Nel video apparso sui social Buongiorno, Mazzocchi e Politano si divertono con Sal Da Vinci e Rocco Hunt cantando "Rossetto e Caffè", la hit estiva di Sal Da Vinci che ha avuto grande successo.

In un altro video Mazzocchi canta con Rocco Hunt dimostrando tutte le sue qualità anche come interprete. Non è la prima volta che Mazzocchi si cimenta come cantante con ottimi risultati. Era successo già in ritiro. Serata alternativa tra musica, divertimento e risate per alcuni dei giocatori di Antonio Conte.