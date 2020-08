Pistocchi critica Conte: “Sue parole inaccetabili! Mettono in discussione i suoi successi”

Il giornalista Maurizio Pistocchi, con un messaggio su Twitter, ha criticato le parole del tecnico dell'Inter Antonio Conte che ha aveva attaccato il suo club: "Stimo Conte, tecnico bravo e appassionato: ma se dice “Bisogna essere forti soprattutto fuori dal campo”dice una cosa, per me, sportivamente inaccettabile e che mette in discussione i suoi stessi successi"

