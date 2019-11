Pistocchi sulle parole di Agnelli: "Il calcio dà messaggi diseducativi, chi dovrebbe non li censura"

Dopo le parole del presidente della Juventus, Andrea Agnelli (leggi qui) su un calo d'interesse nel calcio da parte dei più giovani, il giornalista Maurizio Pistocchi ha così commentato su Twitter: "Andrea Agnelli teme che gli adolescenti si allontanino dal calcio. Ma se il Calcio trasmette messaggi diseducativi, e chi dovrebbe non li censura, il Calcio non è esente da colpe. I Campioni sono importanti, in campo e fuori, anche per la loro influenza sui giovani"

Andrea Agnelli teme che gli adolescenti si allontanino dal calcio.

Ma se il Calcio trasmette messaggi diseducativi, e chi dovrebbe non li censura, il Calcio non è esente da colpe.I Campioni sono importanti, in campo e fuori, anche per la loro influenza sui giovani pic.twitter.com/qdfCSDrGN1 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) 13 novembre 2019