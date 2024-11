Polemiche Monza-Milan, Palmeri non ci sta: "Feliciani impresentabile…"

vedi letture

Tancredi Palmieri, giornalista, attraverso un tweet sul suo profilo X ha commentato l'errore arbitrale commesso da Feliciani nell'annullare ingiustamente un gol al Monza contro il Milan. Di seguito le sue parole: "Annullare il gol del Monza per questo è una decisione impresentabile e indifendibile, per usare eufemismi. L’arbitro Feliciani è lo stesso che in Genoa-Inter non vide nulla senza Var, È proprio la sua qualità decisionale in campo il problema".