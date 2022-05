Politano: "Dopo il terzo posto consapevoli che possiamo crescere ancora. Ci faremo trovare pronti"

Dopo la vittoria contro lo Spezia per 3-0, Matteo Politano, autore del primo gol, ha commentato la gara vinta e stagione azzurra su Instagram.

Dopo la vittoria contro lo Spezia per 3-0, Matteo Politano, autore del primo gol, ha commentato la gara vinta e stagione azzurra su Instagram: "Abbiamo chiuso vincendo, come volevamo. Terzo posto in classifica e la consapevolezza che possiamo crescere ancora. Ci faremo trovare pronti".