Video Politano MVP di Atalanta-Napoli per la Lega Serie A: il messaggio ai tifosi sui social

vedi letture

Matteo Politano, autore della rete del pareggio nel match contro l'Atalanta, è stato scelto come migliore in campo. Il titolo di MVP assegnatogli dalla Lega Serie A arriva per il gol, ma soprattutto per l'ottima prestazione. Col trofeo in mano l'esterno azzurro ha mandato un messaggio ai tifosi tramite i canali ufficiali del club: "Un grandissimo saluto a tutti i tifosi del Napoli, con 3 punti grandi da Bergamo".