Pres. Juve: "Torneremo a vincere come sempre". Ziliani punge: "Meglio in modo diverso..."

"Torneremo a vincere come abbiamo sempre fatto". Lo ha detto il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, ai presidenti degli official club che sono arrivati da tutto il mondo per riunirsi alle Ogr di Torino. Parole a cui ha risposto Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, tramite il suo account Twitter: "Forse cominciare a vincere in modo diverso sarebbe meglio".