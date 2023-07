"Prezzi giusti", "Stavolta correrò a farlo", tifosi entusiasti sui social per gli abbonamenti

Partirà venerdì la campagna abbonamenti del Napoli e la società ha reso noti prezzi e dettagli vari

Partirà venerdì la campagna abbonamenti del Napoli e la società ha reso noti prezzi e dettagli vari sulle modalità con cui poter sottoscrivere la tessera. Reazioni social assolutamente positive da parte dei tifosi, felici per i prezzi che in relazione allo spettacolo e al numero di gare "non sono troppo alti" e soprattutto alle agevolazioni per Under 14, Over 65 e per i vecchi abbonati. Tanti i sostenitori azzurri che annunciano di sottoscrivere l'abbonamento per la poltica adottata dal club di De Laurentiis.