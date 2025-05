Sportitalia, Palmeri pensa alla festa Scudetto: "La parata salterà di nuovo? Città la merita"

Il giornalista di fede interista Tancredi Palmeri si proietta su X sull'organizzazione di un eventuale parata in città in caso di scudetto del Napoli: "Sarà possibile la parata scudetto quest’anno a Napoli o verrà fatta saltare come due anni fa? La comunità di Napoli la merita e merita di essere trattata all’altezza della sua grandezza e non sempre descritta manco fosse una massa di bambini che non sa comportarsi".