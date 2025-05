Compleanno in casa Napoli: il baby portiere Turi compie gli anni

Compleanno in casa Napoli. Il giovanissimo Claudio Turi, portiere della Primavera convocato spesso in prima squadra da Conte, compie oggi 20 anni. Il club gli ha dedicato un post sui social.

