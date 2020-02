Psicosi Coronavirus, i tifosi del Barcellona sui social: "Come venire in Italia ora?"

Quattro partite di Serie A rimandate a causa del Coronavirus, che è arrivato anche in Italia, causando tanti contagi e i primi morti. Per questo il calcio si ferma, dalla Serie A ai dilettanti, e la notizia ha fatto il giro del mondo. Arrivando, ovviamente, anche a Barcellona. Sui social sono tanti i catalani che commentano il problema, visto che martedì tanti di loro dovrebbero essere a Napoli per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. "Abbiamo paura", scrive qualcuno. "Come possiamo mai venire in Italia ora?", si chiede qualche altro supporter. Con questo allarme in corso, nessuno vuole venire nel nostro Paese. Tifosi del Barça compresi.