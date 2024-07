Rafa Marin al Napoli, i tifosi del Real Madrid furiosi: "Perché darlo via? Pessima gestione!"

vedi letture

Rafa Marin è un nuovo giocatore del Napoli, l'ufficializzazione dell'operazione ha lasciato l'amaro in bocca ai sostenitori dei Blancos.

Rafa Marin è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Il presidente De Laurentiis, tramite il consueto tweet, e il Real Madrid, tramite un comunicato ufficiale, hanno annunciato l'ufficializzazione dell'operazione che ha lasciato l'amaro in bocca ai sostenitori dei Blancos.

I tifosi del Real Madrid, infatti, dopo la cessione del centrale spagnolo si sono scatenati sui social inondandoli di commenti pieni di rabbia e delusione. "Perché darlo via? Pessima gestione!", "Ti auguro il meglio Rafa, spero che un giorno tornerai consacrato come il grande difensore centrale che sei destinato a diventare, per ora Hala Madrid!!!", "Perché vendere il futuro migliore difensore centrale del mondo?", "Molto bene, non ho dubbi che tornerà. Ne avevamo più bisogno con la perdita di Nacho e l'infortunio di Alaba Vediamo se restiamo con qualche spagnolo e, se possibile, un giocatore delle giovanili".