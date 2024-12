Raspadori si gode vittoria ed MVP: "Come terminare al meglio l'anno"

Il Napoli supera al Maradona il Venezia per 1-0 in una gara complicata e si piazza in testa alla classifica aggacciando l'Atalanta a quota 41 punti. Così l'attaccante azzurro Giacomo Raspadori, autore del gol vittoria e premiato MVP del match, tramite un post sul suo profilo Instagram ha celebrato il successo: "Come terminare al meglio l'anno". Di seguito il post