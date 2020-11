Reggiana punita col 3-0 perché “non bloccata da ASL”, Ziliani: “Ora giocate Juve-Napoli!”

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha commentato la situazione legata alla sentenza di Juventus-Napoli e quella su Salernitana-Reggiana tramite i suoi account social: "La Reggiana ha avuto lo 0-3 perchè "l'ASL non ha mai in club modo vietato di effettuare la trasferta a Salerno". Al Napoli invece sì, sabato e poi domenica, ma l'obbediente Napoli ha avuto lo 0-3 e 1 punto di penalizzazione. Se non cancellano l'obbrobrio, qui viene giù il mondo".

