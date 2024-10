Repubblica, Azzi: "Conte ha vinto prima di giocare: ha capito alla vigilia la pericolosità della gara"

Marco Azzi, giornalista di Repubblica, tramite un tweet sul suo profilo X ha parlato della vittoria del Napoli di Antonio Conte che si è imposto per 3-1 sul Como. Di seguito le sue parole: "Il Napoli ha vinto questa partita prima di giocarla, perché Conte ha capito che sarebbe stata molto pericolosa e ha convinto alla vigilia la squadra ad affrontarla nel modo giusto. Due assist e un gol per #Lukaku, che è al 50 per 100...".