Salvatore Esposito ironico: “Cosa hanno in comune Calciopoli, Muntari, Orsato e 'Ndrangheta?"

Salvatore Esposito, attore noto soprattutto per il ruolo di “Gennaro Savastano” in “Gomorra”, ha ironizzato sul terremoto che ha colpito la Juventus.

Salvatore Esposito, attore noto soprattutto per il ruolo di “Gennaro Savastano” in “Gomorra”, attraverso Twitter, ha ironizzato sul terremoto che ha colpito la Juventus: "Ragazzi ma perché ci sono tutti questi hashtag in tendenza ? Cosa hanno in comune ? #Calciopoli , #Muntari , #Orsato , #Iuliano , #Doping , #Suarez , #Plusvalenze , #Superlega , #Ndrangheta , #Turone".