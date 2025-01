Scotto: "Il Napoli non solo ha colmato il gap dell'anno scorso, ora sembra di un'altra categoria"

Il Napoli rimonta la Juventus 2-1 al Maradona e ottene una vittoria pesantissima, la settima consecutiva, che conferma consolida il primo posto in classifica. A parlare del match è stato Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, che su X scrive: "Il Napoli vince un'altra partita pesantissima: 17esimo successo in campionato. Juventus dominata dal punto di vista della corsa, del gioco e dello spirito.

Al possesso palla prudente di Motta Conte ha risposto con la furia di chi sa di avere voglia ed energia, superando nettamente l'unica squadra ancora imbattuta. Il Napoli non solo ha colmato il gap dello scorso anno, ma oggi sembra di un'altra categoria rispetto a tante squadre di alta classifica, fatta eccezione per l'Inter".

