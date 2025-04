Simeone esulta sui social. E fa 100 col Napoli davanti al Cholo

vedi letture

"Un altro passo, tutti insieme. Testa alla prossima, continuiamo a lottare Napoli!": questo il messaggio social di Giovanni Simeone, il Cholito, dopo la gara vinta col Torino. Partita per lui speciale con il traguardo delle 100 presenze con il Napoli in tutte le competizioni. Il tutto davanti agli occhi fieri di papà Diego, il Cholo, che ieri con famiglia al seguito era presente in tribuna a tifare Napoli e a sostenere il figlio.