Era di Conte rivoluzionaria in tutto: tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare

"Da Benitez a Sarri, da Ancelotti a Spalletti, De Laurentiis negli anni ha sempre puntato su allenatori top per portare il suo progetto a un livello superiore. Eppure, i 74 punti totalizzati da Conte nelle sue prime 34 panchine in Serie A con il Napoli sono già da primato". Questa la considerazione presente sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul tecnico azzurro.

"L’era Conte, invece, è stata rivoluzionaria in tutto, perché nessuno era mai partito da un decimo posto, senza coppe e senza un appeal internazionale forte da poter usare per arrivare a giocatori top. Antonio ci ha messo la faccia, è stato la calamita per attirare grandi nomi come Lukaku e McTominay. Conte è andato oltre ogni avversità, mostrando una nuova versione di sé. Ha modellato la squadra in base alle necessità del momento, partita dopo partita. Ma a conti fatti, Conte è stato primo per 18 giornate di campionato: nessuno, ai punti, merita più del Napoli questo tricolore. Che gli azzurri sognano di vincere grazie alla solidità.