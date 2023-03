Simeone sui social: "Bella vittoria, ci vediamo presto per continuare sulla nostra strada"

L'attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha scritto un post sui social

L'attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha scritto un post sui social: "Bella vittoria per andare alla sosta con un altro passo avanti. Ci vediamo presto per continuare per la nostra strada!".