Sosa: "Ritiro giusto se utilizzato per chiarire. Guardatevi in faccia Napoli!"

L'ex azzurro Roberto 'Pampa' Sosa ha commentato su Twitter la dicsione presa dalla società dopo il ko del Napoli a Empoli: "Il ritiro mi pare giusto, ma se viene utilizzato per parlare, chiarire e magari prendere per i capelli qualcuno. Parlare del futuro è importante per cercare di non ricadere nello stesso errore, perché dietro c’è una tifoseria importantissima. Guardatevi in faccia Napoli".