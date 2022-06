SSC Napoli, messaggio social per Inler: "Buon compleanno!"

Compleanno per un ex azzurro. Il centrocampista svizzero Gökhan Inler compie 38 anni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Compleanno per un ex azzurro. Il centrocampista svizzero Gökhan Inler compie 38 anni e la società azzurra con un post su Twitter ha voluto omaggiarlo con auguri pubblici. Sotto la foto di Gökhan in maglia azzurrra, la SSC Napoli scrive così: "Buon compleanno Inler".