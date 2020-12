Stadio Maradona, il Napoli scrive all'Argentinos Juniors: "Ora sappiamo come ci si sente"

Il Napoli scrive all'Argentinos Juniors ora che il San Paolo si chiama stadio Diego Armando Maradona, lo stesso nome dell'impianto sportivo che si chiama così in Argentina col club che per primo ha visto crescere Maradona. "Ora sappiamo come ci si sente" ha scritto il Napoli.

La Paternal 🇦🇷

Nápoles 🇮🇹



️ 𝐃𝐈𝐄𝐆𝐎 𝐀𝐑𝐌𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐌𝐀𝐑𝐀𝐃𝐎𝐍𝐀



Ahora sabemos lo que se siente, @AAAJoficial. pic.twitter.com/i6rFTQK91Y — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) December 4, 2020