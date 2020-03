"Tempo di festa a Parigi", ma Marchisio risponde: "Sapete che accade nel mondo?"

Il Paris Saint-Germain accede ai quarti di finale di Champions League. I giocatori festeggiano dagli spalti, assieme ai tifosi che sono assiepati fuori dallo stadio. In una situazione come quella attuale, di dichiarata pandemia, non tutti. Anzi, in pochi, hanno gradito: Claudio Marchisio ha commentato il video postato dal popolare account Instagram "433" e alla didascalia: "Tempo di festa a Parigi" con le seguenti parole: "Sì, è tempo di Coronavirus. Sapete cosa sta succedendo? Nel mondo?".