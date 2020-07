"Terrone" ad un tifoso del Napoli", Ruotolo: "In un paese normale, l'Atalanta avrebbe chiesto scusa"

E' diventato virale il video di un tesserato dell'Atalanta, Mirco Maioli, che, davanti ad una provocazione di un tifoso del Napoli, ha risposto con: "Terrone, terrone del ca**o". Il politico Sandro Ruotolo ha commentato la vicenda con un messaggio su Twitter: "In un paese normale la società Atalanta avrebbe chiesto scusa per le dichiarazioni razziste del suo dirigente rivolte al tifoso del Napoli, “terrone del ca**o”. In un paese normale".

