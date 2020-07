VIDEO - "Terrone del c....": dall'Atalanta in partenza insulti allo sfottò di un tifoso del Napoli

E' diventato virale sui social un video con degli insulti arrivati dall'Atalanta ad un tifoso del Napoli al momento della partenza per Torino. "Forza Napoli" ha urlato un tifoso del Napoli dopo aver chiesto in modo provocatorio a Gasperini "quest'anno ve la giocata o gliela regalate alla Juve?"; il tecnico ha replicato: "Fatti un giro" mentre la risposta di uno dei componenti della società orobica è stata: "Terrone, terrone del ca**o". Insulti che non meritano alcun tipo di commento.

'Testa di cazzo' e 'Terrone' urla un dirigente dell'Atalanta ad un tifoso del #Napoli



Ecco, questa è l'Italia che vuole essere unita solo quando gli fa comodo.

Fate girare affinché ci siano provvedimenti pic.twitter.com/3pbqZdELnS — Arturo Minervini (@ArturoMinervini) July 11, 2020