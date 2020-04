Totti intervistato da Toni su Instagram: "10 forti in Italia? Dybala e Insigne..."

In periodo di quarantena vanno sempre più di moda le dirette su Instagram: Francesco Totti, ex capitano della Roma è stato 'intervistato' dal suo ex compagno di Nazionale Luca Toni: "10 forti in Italia? C'è Dybala. Io da allenatore li farei giocare tutti e 3 titolari lì, poi c'è anche Douglas Costa ma bisogna fare delle scelte quando vai nelle grandi squadre. I grandi allenatori sono quelli che sanno gestire.

Altri 10? Beh, Insigne. Ce ne sono un po'. Ai livelli nostri è difficile trovarli, però, vedo le partite nostre vecchie ed anche nelle piccole c'erano grandi giocatori. Era più bello il calcio italiano".