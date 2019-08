Tragedia Luis Enrique, Fabiàn addolorato: "Tutto il mio amore ed incoraggiamento per la famiglia"

Tremenda tragedia per Luis Enrique che ha perso la figlia Xana di 9 anni a causa di una brutta malattia. Anche l'azzurro Fabiàn Ruiz ha mandato un messaggio di cordoglio per la famiglia dell'ex tecnico della Roma attraverso Twitter: "Tutto il mio amore e incoraggiamento per Luis Enrique e tutta la sua famiglia in questi momenti difficili".

Todo mi cariño y ánimo para Luis Enrique y toda su familia en estos momentos tan duros.

DEP Xana — Fabian Ruiz (@FabianRP52) August 29, 2019