Tre anni fa il gol di Koulibaly allo Stadium, Alvino: "Solo per i disonesti il Napoli non è campione d'Italia"

Il 22 aprile 2018 il Napoli superò 1-0 la Juventus avvicinandosi allo scudetto. Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha ricordato l'evento con il gol di Kalidou Koulibaly allo Stadium, ribadendo un concetto già espresso in passato: "Vi sblocco un ricordo. 22 aprile 2018. Solo per l’almanacco e per i disonesti il Napoli non è campione d’Italia".

Vi sblocco un ricordo. 22 aprile 2018. Solo per l’almanacco e per i disonesti il Napoli non è campione d’Italia. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/cIH2FT3cBb — Carlo Alvino (@Carloalvino) April 22, 2021