UFFICIALE - La Lega annuncia: "La Serie A si ferma, non vediamo l'ora di tornare"

L'ufficialità era ormai una formalità e ora attraverso i social è arrivata: la Serie A si ferma. Lo ha scritto e lo ha fatto sapere a tutti suoi propri canali l'account ufficiale della Lega: "La Serie A Tim è ufficialmente sospesa. Ci fermiamo, ma già non vediamo l’ora di tornare. Andrà tutto bene" si legge. Sospensione che durerà fino al 3 aprile quando sarà inevitabile riaggiornarsi per capire cosa accadrà. Da parte della Figc ci sono 4 ipotesi per la conclusione del torneo. La speranza, ovviamente, è che tra un mese tutto possa riprendere regolarmente. Intanto, ecco il post:

La #SerieATIM è ufficialmente sospesa.

Ci fermiamo, ma già non vediamo l’ora di tornare.

Andrà tutto bene.#WeAreCalcio pic.twitter.com/BrF6RwcFeN — Lega Serie A (@SerieA) March 11, 2020