“Un disastro, bisogna regalarlo al più presto”, tifosi laziali contro Hysaj sui social

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Elseid Hysaj, ex terzino del Napoli attualmente alla Lazio non sta vivendo di certo un buon momento. La prima stagione in maglia biancoceleste è stata caratterizzata fin qui più da luci che ombre, nonostante la presenza in panchina del mentore Sarri. Anche ieri escluso dall’11 di partenza contro il Napoli per poi subentrare al 72’ è stato beccato dai tifosi biancocelesti. Tanti i pesanti messaggi a lui rivolti sui social della Lazio: “Hysaj un disastro, una sciagura anche quando subentra, bisogna regalarlo al più presto”.