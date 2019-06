Under 20, il rammarico di Azzi: "Segnatevi il nome di Tripaldelli, napoletano che sarà protagonista in A ma non in azzurro"

"Segnatevi questo nome: Tripaldelli, un altro napoletano che presto sarà protagonista in serie A, ma non con la maglia del Napoli, purtroppo...". Così scrive su Twitter il giornalista di Repubblica Marco Azzi mentre guarda Italia-Polonia, gara vinta dagli azzurri, per il mondiale Under 20. Tripaldelli è di proprietà del Sassuolo anche se quest'anno ha trovato poco spazio nelle sue esperienze in prestito con PEC Zwolle e Crotone.

