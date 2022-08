Varriale: “Rivoluzione voluta da ADL è a metà del guado, per ora bicchiere mezzo vuoto”

Il giornalista Enrico Varriale ha tracciato un bilancio parziale del momento del Napoli

TuttoNapoli.net

Il giornalista Enrico Varriale ha tracciato un bilancio parziale del momento del Napoli: “La rivoluzione voluta da De Laurentiis è a metà del guado ed il bicchiere appare, per ora, mezzo vuoto, dopo i tanti addii eccellenti. Tuttavia alcuni innesti, Kvara in primis, promettono bene, e soprattutto Spalletti sembra convinto di poter far bene con i nuovi".