Varriale: "Tre punti di platino per il Napoli, Spalletti ha un merito straordinario"

Il giornalista Rai Enrico Varriale ha commentato su Twitter la vittoria del Napoli contro lo Spezia al Maradona: "3 punti di platino per il Napoli contro uno Spezia coriaceo e coraggioso. Merito straordinario di Spalletti quello di tenere in campo fino alla fine Raspadori protagonista di una prova non esaltante, ma che con questo decisivo primo gol in azzurro troverà morale e entusiasmo".