Varriale va sui singoli: “Jesus e Rafa Marin hanno trasformato Noslin in Mbappe”

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su X il 3-1 della Lazio ai danni del Napoli che ha sancito l’eliminazione degli azzurri dalla Coppa Italia: “Eliminato dalla Coppa Italia il Napoli delle seconde linee. Conte ne schiera 11 e in qualche caso come per Zerbin e Raspadori, in evidente fuori ruolo. La Lazio ne approfitta con merito. Emergono i limiti di una rosa in cui JJ e Rafa Marin trasformano Noslin in Mbappe”.