MULTIMEDIA FOTO - LADY VERDI VUOLE TORNARE A NAPOLI: "CI MANCA LA NOSTRA DOLCE CASA" Scrive così su Instagram Laura Della Villa, compagna di Simone Verdi. Lei è in vacanza, l'esterno azzurro ovviamente in ritiro a Dimaro. Scrive così su Instagram Laura Della Villa, compagna di Simone Verdi. Lei è in vacanza, l'esterno azzurro ovviamente in ritiro a Dimaro.