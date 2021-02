VIDEO - "Atalanta-Real falsata!", dalla Spagna contro Capello: "Ricordi Beckham? Vai a raccogliere asparagi!"

"Il rosso a Freuler ha rovinato la partita, il VAR sarebbe dovuto intervenire per cambiare il cartellino da rosso a giallo". Non sono proprio andate giù le dichiarazioni sull'arbitraggio di Atalanta-Real Madrid di mister Fabio Capello al giornalista filo-madridista Tomas Roncero, che durante la trasmissione El Chiringuito de Jugones ha attaccato duramente l'ex allenatore tra le tante dei blancos: "Da ex Real mi sarei morso la lingua prima di dire una cosa dannosa nei confronti del Madrid. Parliamo di uno che giocava col doble pivote Diarra-Emerson, cemento armato che faceva addormentare il Bernabéu... Uno che mise fuori rosa Beckham solo perché era troppo bello, salvo poi chiedergli scusa... L'abbiamo dovuto cacciare proprio affinché non rovinasse il Real Madrid. Lui e Cambiasso (altro ex Real Madrid dello stesso avviso di Capello circa l'espulsione di Freuler, ndr) vadano a raccogliere asparagi!".

"Estoy HASTA el GORRO de los DESAGRADECIDOS"



🧨 @As_TomasRoncero 'EXPLOTA' contra Capello y Cambiasso en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/FP1idIt9UE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 25, 2021