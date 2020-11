VIDEO - Auriemma: “Il Napoli non concretizza e l’arbitro Valeri ci mette il resto!”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato sui social la sconfitta del Napoli contro il Milan: "Una notte gelida e raggelante al San Paolo per il 3-1 conquistato dalla capolista Milan, ma anche perché il signor Valeri ha dato vita a tutta una serie di decisioni che sono state quanto meno discutibili, vedi il doppio giallo a Bakayoko. il primo era evitabilissimo, perché non c'era. E vogliamo parlare della gomitata alla Mike Tyson, come l'ha definita Gattuso, di Ibrahimovic a Koulibaly? Bene se il Napoli sbaglia i gol e non segna è tutta colpa sua, ma se poi gli arbitri ci metto il resto con i loro errori, allora si capisce che questo campionato è già condizionato". Di seguito il video.