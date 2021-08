VIDEO - Auriemma: "Ounas e Petagna vanno tenuti stretti, stasera sono stati decisivi"

Il giornalista Raffaele Auriemma commenta, attraverso il suo account Youtube, la vittoria per 2-1 del Napoli contro il Genoa: "Tenersi molto stretti Ounas e Petagna e soprattutto ringraziare Luciano Spalletti che ha accettato di venire ad allenare il Napoli. A quelli più distratti potrebbe essere sembrata una parita sottotono quella del Napoli, ma purtroppo per gli azzurri il Genoa sceso in campo stasera aveva uno spirito nettamente diverso rispetto alla sconfitta contro l’Inter. Nel Napoli molti calciatori sono sembrati sottotono, Di Lorenzo, Lozano e Politano. Vanno tenuti stretti i due cambi decisivi, Ounas e Petagna".