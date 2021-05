VIDEO - Bakayoko fa gli auguri di compleanno a Mertens: il belga ringrazia a 'modo suo'

Giormata speciale per Dries Mertens. L'attaccante del Napoli compie oggi 34 anni e lo fa in maglia azzurra. Tnati compagni hanno avuto un pensiero per lui nel giorno del suo compleanno. Tra questi, c'è anche Tiemouè Bakayoko, che attraverso un video su Instagram, ha festeggiato il compleanno del belga. Di seguito il video.