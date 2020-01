VIDEO - Bellissima clip del Napoli: tifosi da tutto il mondo celebrano i 2mln di followers su Instagram

I tifosi del Napoli, come spesso ribadito anche dal presidente De Laurentiis, sono in tutto il mondo, sparsi per il globo e con la voglia di diffondere l'azzurro partenopeo. Cosi i social diventano aggregatori per i tanti tifosi che, lontani nello spazio, portano la stessa fede nel cuore: ecco che nasce una bellissima clip pubblicata dalla Ssc Napoli dedicata proprio ai tifosi del Napoli in tutto il mondo ed i due mln di followers che il club ha raccolto su Instagram.