VIDEO - “Bentornati ragazzi”, il Napoli accoglie gli azzurri arrivati oggi a Dimaro

Si va via via allargando il gruppo degli azzurri a Dimaro. Già questa mattinata erano arrivati in ritiro Di Lorenzo, Politano e Rrahmani, mentre questo pomeriggio sono arrivati anche Meret, Elmas, Anguissa, Ounas e Zielinski. La SSC Napoli, attraverso una clip sui social, ha accolto gli azzurri arrivati oggi a Dimaro scrivendo: “Bentornati ragazzi”. Di seguito le immagini.